Ein Zeichen gegen Gewalt

Heidelberg.Nach dem gewalttätigen Streit bei einer Einschulungsfeier in Heidelberg-Emmertsgrund haben Schüler und Lehrer am Dienstag 1000 Luftballons in den Himmel steigen lassen – als Zeichen für einen solidarischen Stadtteil. An der Aktion, die von der Grundschule Emmertsgrund, dem Stadtteilverein und der Stadtverwaltung organisiert wurde, nahmen 500 Menschen teil. „Die Ballons sollen die bösen Geister vertreiben“, sagte der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck. Am Freitag war ein Konflikt zwischen zwei Familien eskaliert. Eine Polizistin war verletzt worden. Der Schule wurde für diese Woche angeboten, dass speziell geschulte Beamte Kinder betreuen, die Zeugen der Gewaltszenen geworden waren. mica

