Einblicke in altes Haus

Einhausen.Was passiert mit dem Gebäude Rheinstraße 9 in Einhausen? Die Gemeinde hat das denkmalgeschützte Fachwerkhaus im vergangenen Jahr gekauft, um sich die städtebaulich interessante Immobilie zu sichern. Bei einer Ortsbegehung wird deutlich: In das Gebäude muss viel Arbeit und Geld gesteckt werden. Es findet sich jedoch auch jede Menge Schönes und Erhaltenswertes. Denkbar wäre die Eröffnung einer Gaststätte. Schließlich wurde an dem Standort bis 1953 knapp 70 Jahre lang eine Wirtschaft betrieben. Dazu müsste ein Investor gefunden werden. Eine weitere Idee ist die die Nutzung als Vereinstreffpunkt und Heimatmuseum. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.07.2019