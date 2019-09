Einblicke in die Forstwirtschaft

Oftersheim.Beim Tag des Waldes gab es für die Besucher spannende Einblicke in Geschichte und Gegenwart von Land- und Forstwirtschaft. Im Mittelpunkt stand dabei die Waldweide, die Dr. Mattias Rupp von der forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt und Revierförster Achim Freund in einer Exkursion den interessierten Zuhörern näherbrachten. Die Waldweide ist eigentlich seit über 200 Jahren per Gesetz verboten. Sie kommt mittlerweile wieder zur Anwendung, dort, wo es sinnvoll ist – eben auch in den Oftersheimer Dünen.

Eröffnet wurde der Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor es sich die Gäste rund um die Grillhütte gemütlich machten, wo es auch allerhand Leckereien zu genießen gab. Neben einem musikalischen Programm kamen auch die Kinder bei Mitmachzirkus und Balancierseil nicht zu kurz. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.09.2019