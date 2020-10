Eine halbe Million für die Innenstadt

Bensheim.565 000 Euro sollen in die Belebung der Innenstadt investiert werden. Das Geld fließt, sofern die Stadtverordnetenversammlung am 5. November zustimmt, in die Neugestaltung des Spielplatzes am Wambolter Hof, einschließlich eines Zugangs zur Lauter in diesem Bereich mit Überquerungsmöglichkeit.

Außerdem soll ein Beleuchtungskonzept für die Brücken zwischen Rinnentorturm und der Mittelbrücke umgesetzt werden. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es zwar einige kritische Stellungnahmen zu den Kosten und der Umsetzung an sich, allerdings fand sich eine Mehrheit, die das schon sehr lange diskutierte Projekt in der vom Rathaus vorgeschlagenen Form umsetzen will. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020