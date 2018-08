Eine Nacht in der Notaufnahme

Anzeige

Mannheim.Ein berauschter Jugendlicher, Patienten mit blutiger Nase, Halsschmerzen oder heftiger Atemnot – Ärzte wie Flor de Maria Elsa Pérez Moscoso, Stefan Baumann und Matthias Jung (v.l.) haben in einer Nacht am Universitätsklinikum Mannheim viel zu tun. Das Bild zeigt die Übergabe am nächsten Morgen von Jung an Moscoso. Der 34-Jährige war in der Nacht zuvor der einzige Internist. Von 22.30 bis 8.30 Uhr behandelte er 18 Patienten. „Teilweise haben die Leute tagelang Beschwerden, kommen aber am Wochenende hierher“, beklagt er. Das liege unter anderem an kürzeren Wartezeiten der Notaufnahme in der Nacht. mica (Bild: Caliskan)