Eine Stadt zwischen Trauer und Entsetzen

Trier.Nur langsam löst sich Trier aus dem Schock der Amokfahrt. Von „vier tödlichen Minuten“ spricht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ein Gedenkakt an der Porta Nigra (Bild) zeigt die große Anteilnahme der Menschen mit den Opfern. Das Gericht hat Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Mann erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie stuft die Tat als mehrfachen Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung ein. Der 51-jährige Deutsche soll am Dienstag betrunken einen Geländewagen gezielt in Menschen in der Fußgängerzone gesteuert haben. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby und sein Vater. 18 Menschen wurden verletzt. dpa

