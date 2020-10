Einer Nennung unwürdig

Man kann sie geradezu hören, die Frage an vielen Frühstückstischen: Hat die Mannheimer Kommunalpolitik derzeit denn keine anderen Sorgen als die Namen von ein paar Straßen im Süden der Stadt? Ist das nicht die total falsche Zeit? Fragen, mit denen die Gegner der Umbenennung in Rheinau-Süd auf den ersten Blick Punkte machen. Aber eben nur auf den ersten Blick.

Denn natürlich gäbe es in den Augen der Gegner der Umbenennung nie den richtigen Zeitpunkt dafür. Doch trotz Corona: Manche Grundfragen dürfen nicht ungeklärt bleiben. Wie die: Welche historische Identität wollen wir in Mannheim leben?

Dass die Anwohner der betroffenen Straßen gegen die Umbenennung sind, und das mit 96 Prozent, ist keine Überraschung, ja legitim. Dass sie im Vorfeld des gemeinderätlichen Verfahrens von der Verwaltung noch nicht einmal informiert wurden, war ein schwerer politischer Fehler.

Aber ob Straßen in Mannheim nach Protagonisten von Kolonialismus und Rassismus benannt sind, ist eben nicht nur Sache der direkten Anwohner. Das geht auch Mannheimer in Neckarau oder in der Neckarstadt an.

Denn Leutwein, Lüderitz und Nachtigal haben wohl niemanden selbst ermordet. Aber sie waren Repräsentanten eines Systems, dessen alleiniger Zweck die gewaltsame Unterdrückung und die ökonomische Ausbeutung fremder Völker war – ideologisch basierend auf einer völlig irren „Rassenlehre“, wonach Weiße über Schwarzen stehen. Schon deshalb sind sie nicht geeignet, auf Dauer durch Straßennamen im öffentlichen Raum unkommentiert gewürdigt zu werden.

