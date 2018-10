Einhausen feiert Kerwe

Kritisch-humorvolle Motivwagen gehören zum Einhäuser Umzug. © tz

Einhausen.Für die Einhäuser ist es das „Fest der Feste“, aber auch weit über die Grenzen der Kommune hinaus hat die Kerwe in der Weschnitzgemeinde zahlreiche Freunde. Höhepunkt ist der große Umzug, der sich am morgigen Sonntag um 14 Uhr in Bewegung setzt.

Auf der Ehrentribüne am Marktplatz wird unter anderem der Präsident des Hessischen Landtags, Norbert Kartmann, die aufwendig gestalteten Motivwagen bestaunen. Die drei örtlichen Kerwegruppen verbauten für ihre humorvoll-kritischen Beiträge in diesem Jahr unter anderem 1,5 Kilometer Dachlatten und zehn große Rollen Maschendrahtzaun. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.10.2018