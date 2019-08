Einhausen in Sommerlaune

Einhausen.Pünktlich zum dreitägigen Open Air auf dem Rathausparkplatz meldete sich der Sommer zurück. Bei lauschigen Temperaturen feierten die Musikfans in der Einhäuser Ortsmitte, bunte Strahler verwandelten das Areal in ein stimmungsvolles Festival-Gelände.

Den Auftakt machte am Freitag Garden of Delight. Zahlreiche Fans aus der Region waren in die Weschnitzgemeinde gekommen, um die Songs des neuen Albums „Eternity“ live zu erleben. Vor der Bühne wurde ausgelassen getanzt.

Anspruchsvolle Partymusik boten einen Tag später die Bands IZE und The Bishops beim Konzert in Kooperation mit der Mannheimer Popakademie. Zu hören gab es Soul, Funk und jede Menge gefühlvollen R’n’B. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019