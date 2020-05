Einige Hotels bleiben geschlossen

Das NYX-Hotel in Manheim hat wieder geöffnet. Thomas Tröster

Mannheim.Auch wenn sie wieder öffnen dürfen – einige Mannheimer Hotels bleiben geschlossen. „Die Betten bleiben leer, denn es kommen keine Gäste“, sagt Achim Ihrig, der Vorsitzende des Vereins Hotels Mannheim2. Er stuft die Lage der Branche als „katastrophal“ ein.

Nach wie vor gebe es kaum Geschäftsreisende aus dem Ausland, Kongresse und Großveranstaltungen fallen bis weit in den Herbst aus. Zudem seien die Auflagen für die Hotels wegen der Corona-Pandemie „enorm“ und außerdem „derart unklar formuliert, dass man es nicht umsetzen kann“. Die Wiedereröffnung der Hotels stelle daher einen „enormen Kraftakt“ dar.

Kritik an Bettensteuer

„Es ist schon eine große Herausforderung“, bestätigt Edward Wochnik, Direktor des Best Western Delta Park Hotels. Auch zu ihm kommt „nur ein Bruchteil der Gäste“, die er gewohnt war. „Schwieriger ist das alles auf jeden Fall, alles dauert länger“, sagt ebenso Kristina Pekas, Operations Manager vom NYX Hotel.

Ihrig befürchtet, „dass es den einen oder anderen Betrieb ruiniert, wenn er öffnet“, so der Vereinsvorsitzende. Er kann sich zudem „vorstellen, dass der eine oder andere Investor nachdenkt“, ob er wirklich noch ein weiteres Hotel in Mannheim eröffnen soll. In jedem Fall, so fordert er, müsse die Stadt auf die im Dezember 2019 beschlossene Bettensteuer verzichten.

