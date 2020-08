Einige Hundert Besucher bei Schriesheimer Musiktagen

Schriesheim.Rund 400 Besucher sind an drei Tagen zu den Schriesheimer Musiktagen in die Weinstadt gekommen. Das teilte der Veranstalter, der Kulturkreis Schriesheim (KKS), mit. Das Publikum bekam Musik aus unterschiedlichen Stilrichtungen geboten, wie zum Beispiel Jazz, Chanson oder Klassik. Der KKS zog eine positive Bilanz, teilte aber mit, dass der Verkauf der Karten nur schleppend gelaufen sei. Keine Veranstaltung war ausverkauft. Lediglich der Opernabend am Samstag (Bild) sei mit rund 170 Gästen gut besucht gewesen. Am Samstagabend spielten Musiker des Nationaltheaters Werke von Mozart und Rossini. Das Bild zeigt die Mezzosopranistin Shachar Lavitge. Am Klavier sitzt Matteo Pirola. tge

