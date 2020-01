Einigkeit über Schritte zum Frieden

Berlin/Mannheim.Diplomatischer Durchbruch beim Berliner Libyen-Gipfel: Die in den Bürgerkrieg verwickelten Staaten haben sich zu einer Einhaltung des Waffenembargos und einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien in Libyen verpflichtet. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Sonntagabend von einer umfassenden Einigung auf politische Schritte für eine Friedenslösung unter dem Dach der Vereinten Nationen. Alle Beteiligten hätten deutlich gemacht: „Es gibt keine militärische Lösung.“

Auf die Frage nach einer Beteiligung der Bundeswehr an der Überwachung eines Waffenstillstands äußerte Merkel sich zurückhaltend: „Ich finde, wir dürfen jetzt doch nicht den übernächsten Schritt vor dem ersten diskutieren.“

Gesprächsthema Ölhäfen

Russland bewertete das Treffen als nützlich und einen „kleinen Schritt nach vorn“. So würden nun beide Konfliktseiten je fünf Vertreter in einen Militärausschuss entsenden, um weitere Schritte für eine dauerhafte Waffenruhe auszuloten, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge.

Angereist zu der Konferenz waren auch der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und dessen Gegenspieler General Chalifa Haftar, ohne dass die beiden direkt miteinander sprachen. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte, er und Merkel hätten beide getrennt getroffen und dabei auch über die blockierten Ölhäfen in dem Land gesprochen. „Beide Seiten haben sich grundsätzlich bereit erklärt, dafür eine Lösung zu finden“, sagte Maas.

Internationale Anstrengungen zur Überwachung des Waffenembargos sollten verstärkt werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 16 Staaten und Organisationen. Gefordert wird eine umfassende Demobilisierung und Entwaffnung der Milizen. Die Kanzlerin betonte, dass der Gipfel nur ein erster Schritt in einem längeren Prozess sei. Auch Maas sagte, dass man sich mit dem Gipfel nur den Schlüssel zur Lösung des Konflikts besorgt habe.

Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers betonte im Gespräch mit dieser Zeitung die Bedeutung des Treffens. „Es ist eine herausragende Konferenz, die zeigt, dass Deutschland bereit ist, Verantwortung zu tragen.“ Schon die Tatsache, dass es gelungen sei, alle wichtigen Akteure an einen Tisch zu bekommen, sei ein großer diplomatischer Erfolg.

„Im Interesse Deutschlands“

Es bestehe die Chance, einen „der ganz großen Konflikte zu befrieden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Das sei auch im Interesse Deutschlands. Denn wenn der Konflikt andauere, würden „Opfer des Bürgerkriegs wahrscheinlich versuchen, zu uns zu kommen, um hier in Frieden zu leben“. dpa/mad

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020