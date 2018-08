Einigung auf Hilfe für Landwirte

Berlin.Bauern mit schweren Einbußen wegen der wochenlangen Dürre können auf staatliche Nothilfen von bis zu 340 Millionen Euro zählen. Angesichts von Ernteschäden „nationalen Ausmaßes“ will der Bund 150 Millionen bis 170 Millionen Euro geben, wie Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) gestern in Berlin sagte. Die andere Hälfte des Gesamtbetrags sollen die Länder tragen. Bundesweit seien bis zu 10 000 Betriebe so stark betroffen, dass ihre Existenz bedroht ist – etwa jeder 25. Hof. Damit ist das Ausmaß größer als 2003, als der Bund zuletzt Dürrehilfen zahlte.

Klöckner sagte, eine geringere Getreideernte habe es in Deutschland zuletzt 1994 gegeben. Nach vorläufigen Ergebnissen liegen die Erträge je Hektar um 16 Prozent unter dem Schnitt der drei Vorjahre. Das stärkste Minus hatten Schleswig-Holstein (31 Prozent), Brandenburg (27 Prozent), Sachsen-Anhalt (26 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (25 Prozent).

Minus 22 Prozent Getreide

Schäden und Interesse an Hilfen meldeten 14 Länder an, nur Rheinland-Pfalz und das Saarland nicht. Insgesamt geht der Bund von Schäden von 680 Millionen Euro aus.

„Wir müssen nun schnell reagieren“, sagte Klöckner. Schwelle für Hilfen ist, dass Betriebe mehr als 30 Prozent der durchschnittlichen Jahreserzeugung verloren haben. Außerdem muss eine Existenzbedrohung vorliegen. Die konkrete Umsetzung wollen Bund und Länder gemeinsam regeln. Klöckner strebt eine Vereinbarung im September an. Zudem plant sie eine Modernisierung der Landwirtschaft. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Klöckner: „Im Herbst 2019 werde ich meine Ackerbaustrategie vorlegen – mit Blick auf die Nachhaltigkeit.“

Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach angesichts der Nothilfen von einem „guten Signal für alle betroffenen Landwirte“. Die Länder müssten nun ihre Verantwortung übernehmen, um Hilfen schnell umzusetzen. In einer eigenen Bilanz stellte der Verband ebenfalls eine „miserable Getreideernte“ fest. Bundesweit ergibt sich eine Getreidemenge von 35,6 Millionen Tonnen – minus 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. dpa/malo

