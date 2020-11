Einigung auf Impfzentrum

Mannheim.Die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg haben sich darauf verständigt, in der Maimarkthalle ein Corona-Impfzentrum einzurichten. Das sagte Rathaussprecher Ralf Walther dieser Redaktion am Freitagabend. Details – etwa was den Betrieb der Einrichtung angeht – konnte er noch nicht nennen. Es handele sich um ein „Spezialkreisimpfzentrum“, eine Mischform nur für Mannheim. Es soll ab 15. Dezember betriebsbereit sein. Veranstaltungen – wie die für den 20. März 2021 geplante Time Warp – können dann nicht mehr in der Maimarkthalle stattfinden. Den Maimarkt soll es im nächsten Jahr aber dennoch geben. sma

