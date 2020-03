Einigung auf Waffenstillstand

Moskau/Berlin/Mannheim.Russland und die Türkei haben sich auf einen neuen Anlauf für ein Ende der Krise in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Eine neue Waffenruhe trete kurz nach Mitternacht zum Freitag in Kraft, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in Moskau. Kremlchef Wladimir Putin sagte, dass bei ihrem Treffen nach rund sechs Stunden ein gemeinsames Dokument entstanden sei, das der Umsetzung des Waffenstillstands diene.

Eigentlich gilt dort bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende Menschen fliehen derzeit vor den syrischen und russischen Angriffen in Richtung türkische Grenze. Russland ist in dem Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen, darunter islamistische Gruppen.

Städte bieten Hilfe an

Ankara kündigte an, noch viel mehr Migranten nach Europa ziehen zu lassen. Auch für die notleidenden Menschen in der syrischen Krisenregion Idlib würden sich die Türen öffnen, „und letztendlich werden sich alle auf den Weg nach Europa machen“, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Er kündigte an, 1000 Polizisten an die Grenze zu Griechenland zu schicken, um „Push-Backs“ (Zurückdrängungen) von Migranten zu verhindern.

Angesichts des Andrangs Tausender Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei setzt die Bundesregierung auf eine geschlossene europäische Antwort und mehr Hilfe für die Türkei. „Für uns ist klar: Die EU muss die Anstrengungen der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten weiterhin auch verstärkt finanziell unterstützen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas vor seinem Abflug zu einem EU-Außenministertreffen in Zagreb.

In Deutschland wurden derweil Rufe laut, wieder mehr notleidende Menschen ins Land zu lassen. Im Rahmen der Aktion „Sicherer Hafen“ haben sich knapp 140 Städte dazu bereit erklärt, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Zu diesen Städten gehören auch Mannheim und Heidelberg. Im Mannheimer Gemeinderat forderten Grüne, SPD und Linke in dieser Woche, dass die Bundesregierung dieses Angebot auch annehmen und gerettete Flüchtlinge direkt auf diese Städte verteilen soll. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte, man werde entsprechende Schreiben verfassen, „um unsere Bereitschaft zu unterstreichen“. Dafür plädiert auch die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke): „Die EU, der vor einigen Jahren noch der Friedensnobelpreis verliehen wurde, beweist erneut, dass Frieden nur innerhalb der EU, aber nicht an ihren Außengrenzen gilt.“ dpa/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020