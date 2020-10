Einigung bringt 3,2 Prozent mehr Geld

Potsdam.Mitten in der Corona-Krise haben Gewerkschaften und Arbeitgeber eine lineare Einkommenssteigerung von gut 3,2 Prozent für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vereinbart. Trotz schwieriger Ausgangslage bewerteten beide Seiten den Durchbruch für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen am Sonntag in Potsdam als akzeptabel.

Nach mehr als dreitägigem zähen Ringen hoben Gewerkschaften und Arbeitgeber hervor, dass mit der Einigung auch eine Anerkennung der Leistung von Pflegekräften und Krankenhausbeschäftigten in der Pandemie verbunden ist. Ab 2022 soll es eine Pflegezulage von insgesamt 120 Euro pro Monat geben.

Nach Angaben der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände umfasst das Paket insgesamt ein Volumen von rund 4,9 Milliarden Euro. Den Bund belastet es mit 1,2 Milliarden Euro, weil der Abschluss wirkungsgleich für die Beamten übernommen wird. Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenminister Horst Seehofer (CSU), sprach von einem „historischen Durchbruch für die Pflegekräfte“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020