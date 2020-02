Einrichtung sucht neue Pflegekräfte

Lampertheim.Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich veranstaltet das Lampertheimer Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus am Dienstag, 11. Februar, ein sogenanntes Job-Speed-Dating. Dabei tauschen Bewerber und Leitungskräfte in jeweils zehnminütigen Kurzinterviews Informationen aus. Interessierte sind hierzu eingeladen. Die Einrichtung wendet sich dabei vor allem an Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen sowie an Berufswechsler. Berufsumsteiger, die in die Pflegebranche wechseln, fördere die Bundesagentur für Arbeit. Das Wegebau-Programm regele, dass diese in der Weiterbildung zur Fachkraft statt eines Auszubildenden-Gehalts den vollen Lohn eines Pflegehelfers bekommen. Im Gegenzug würden den Arbeitgebern Lohnkosten erstattet, etwa wenn Umsteiger die Schule besuchen. Nach einem Speed-Dating in Heppenheim seien im vergangenen Jahr mehrere Neueinstellungen vorgenommen worden. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.02.2020