Einsatz für Artenvielfalt

Rhein-Neckar.Viele Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben sich in den vergangenen Jahren für die Artenvielfalt entlang von Straßen eingesetzt. Vier besonders engagierte Stadt- und Landkreise wurden dafür jetzt von Landesverkehrsminister Winfried Hermann gewürdigt – mit in diesem Quartett befindet sich auch der Rhein-Neckar-Kreis.

„Es ist wichtig, dass Städte und Kreise den Naturschutz zu ihrer Sache machen. Ihr besonderer Einsatz für die Vielfalt von Tieren und Pflanzen verdient diese Auszeichnung“, unterstreicht der Minister. In einem Sonderprogramm des Landes stellt seine Behörde seit 2018 Finanzmittel für vielfältige Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt auf den Grünflächen an Straßen, dem sogenannten Straßenbegleitgrün, bereit.

Kunstwerk als Lohn der Arbeit

Der Rhein-Neckar-Kreis wurde für die größte Aushagerungsfläche von allen Stadt- und Landkreisen gelobt – immerhin 17,15 Hektar an verschiedenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Dort wird mit einer speziellen Mahd der schleichenden Überdüngung entgegengewirkt. Außerdem haben die Mitarbeiter des Kreises auf 4,5 Hektar Grünstreifen Blumenwiesenmischungen als Insektennahrung eingesät. Anerkannt wurde auch, dass der Rhein-Neckar-Kreis nicht bei den vor zwei Jahren gemeldeten Flächen verharrte, sondern 2020 weitere Flächen ergänzte.

Das Aufstellen von Informationstafeln wurde ebenfalls als Kriterium für die Auszeichnung herangezogen. Als Dank erhielt der Landkreis jetzt eine Hartholz-Skulptur des Schweizer Künstlers Marcel E. Plüss. Die sogenannte „Wildbienenkunst“ sieht nicht nur schön aus, sondern soll mit den gebohrten Hohlräumen Wildbienen ein Zuhause bieten. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020