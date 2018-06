Einsatz für Klimaschutz

Anzeige

Bensheim.Der vierte Energie- und Klimaschutztag in Bensheim kann als Erfolg verbucht werden. Der Umzug vom Naturschutzzentrum Bergstraße an der Erlache, wo er seit 2015 abgehalten wurde, in die Innenstadt hat der Veranstaltung gutgetan und deutlich mehr interessierte Besucher – und Laufkundschaft – beschert.

Mehr als 30 Info-Stände, Vorträge und ein Mitmach-Programm hatten die Organisatoren zusammengestellt – der Schwerpunkt lag auf der E-Mobilität. Am Beauner Platz konnten Interessierte Fahrräder mit elektrischem Antrieb ebenso testen wie zu einer kurzen Probefahrt mit einem Tesla aufbrechen.

Die gut besuchte Veranstaltung unter städtischer Regie stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mach mit! Wir werden klimaneutral“. red