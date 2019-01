Einsatz in Mannheim gegen Mafia

Mannheim.Ein Spezialeinsatzkommando der baden-württembergischen Polizei hat gestern in Mannheim ein mutmaßliches Mitglied der sizilianischen Mafia festgenommen. Dem 42-Jährigen, der mit einem Wohnsitz in der Stadt gemeldet war, wird nach Angaben der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe „Drogenhandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen.

Gegen den Mann lag demnach ein europäischer Haftbefehl aus Italien vor. Bei dem Einsatz wurden auch seine Wohnräume durchsucht. Nach Informationen dieser Zeitung lebte er in der Innenstadt, der Einsatz lief nach Angaben der Mannheimer Polizei gestern „in den Morgenstunden“. Er war Teil einer groß angelegten Razzia gegen die sizilianische Mafia in Italien und Deutschland, bei der es italienischen Behörden zufolge um insgesamt elf Haftbefehle geht. Außer in Mannheim wurden auch in Köln drei Verdächtige gefasst. Den in Deutschland und Italien festgenommenen Personen wird unter anderem Drogenhandel zwischen den beiden Ländern vorgeworfen. imo/dpa

