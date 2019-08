Einschulung: Ein großer Tag für die Kleinen

Bergstraße.Für viele hundert Bergsträßer Mädchen und Jungen war gestern ein ganz besonderer Tag. Mit der Schultüte in der Hand starteten sie an den Grundschulen im ganzen Kreisgebiet in einen Lebensabschnitt – so wie auf unserem Bild Kinder an der Felsenmeerschule in Reichenbach. Insgesamt gibt es im neuen Schuljahr rund 2400 Erstklässler und damit 50 mehr als im vergangenen Jahr. Der Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht auch in diesem Jahr wieder eine Sonderbeilage zum Schulstart mit Bildern der neuen Schulklassen aus dem Verbreitungsgebiet. Die 16 Seiten starke Beilage erscheint an diesem Freitag (16. August). seg/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.08.2019