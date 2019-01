Armin Laschet (CDU) beim Gedenken in Auschwitz. © dpa

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus gefordert. „Dieser Tag lässt uns daran erinnern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlichkeit anrichten können“, sagte Merkel. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mahnte bei einem Besuch in Auschwitz ein entschlossenes Einstehen gegen Antisemitismus an. Das Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles hob den Einsatz der deutschen Justiz gegen NS-Verbrecher in den vergangenen Jahren hervor. Im gestern veröffentlichten Jahresbericht ist die Rede von „erheblichen Fortschritten vor allem in Deutschland“.

Am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar wird der sechs Millionen ermordeten europäischen Juden und aller anderen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. dpa

