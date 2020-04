Einstieg bewilligt

Mannheim.Der Einstieg der Vermögensverwaltungsgesellschaft First State Investments bei der MVV Energie AG ist nahezu perfekt. Nachdem der Mannheimer Gemeinderat am Donnerstag einstimmig die Voraussetzungen für den Kauf von 45,1 Prozent der Anteile am Versorger geschaffen hat, sind am Abend die Verträge unterschrieben worden. Das teilte das Unternehmen mit.

Der neue Investor übernimmt die Anteile von EnBW und RheinEnergie für rund 760 Millionen Euro. First State Investments gehört der japanischen Großbank Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation und verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von mehr als 140 Milliarden Euro, etwa für Pensionsfonds und Versicherungen. mig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020