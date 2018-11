Eintracht bleibt in der Erfolgsspur

Frankfurt.Die Blitzstarter von Eintracht Frankfurt jagen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der Pokalsieger feierte am Samstag mit dem 3:1 (1:0) beim FC Augsburg seinen sechsten Sieg in den vergangenen sieben Partien in der Fußball-Bundesliga.

„Ich vergesse nicht, wo wir herkommen, und sage: den Ball flach halten. Natürlich ist das eine tolle Situation, wir haben uns aus der Bedrängnis herausgearbeitet“, sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter, der mit der Eintracht einen Holperstart in die Saison hingelegt hatte. Einziger Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechslung von David Abraham (5.).

Nach nicht einmal einer Minute brachte Jonathan de Guzman die Frankfurter vor 30 660 Zuschauern in Führung. Sebastien Haller knapp zwei Minuten nach der Pause und Ante Rebic (68.) bescherten den Hessen im siebten Anlauf ihren ersten Bundesligasieg in Augsburg. Dem kurz zuvor eingewechselten Sergio Cordova (90.) gelang der Ehrentreffer für den FCA. dpa

