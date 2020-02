Eintracht im Viertelfinale

Frankfurt/Kaiserslautern.Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen sind in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Frankfurter gewannen am Dienstagabend mit 3:1 (1:0) gegen RB Leipzig. Düsseldorf siegte im Auswärtsspiel beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 5:2 (1:2). Werder Bremen schlug Mitfavorit Borussia Dortmund in einem packenden Pokalkrimi am späten Abend mit 3:2 (2:0).

Für Frankfurt trafen André Silva (16.) und Filip Kostic (51./90.+5). Dani Olmo (69.) erzielte das einzige Tor für Leipzig. In Kaiserslautern gelang Stürmer Christian Kühlwetter ein Doppelpack (10./39.) für Kaiserslautern. Bei Fortuna trafen Nana Ampomah (9.), Rouwen Hennings (49./78.), Matthias Zimmermann (65.) und Kevin Stöger (85.). dpa

