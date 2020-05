Eintracht soll mutig agieren

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode fordert im Spiel der Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer FC Bayern München einen ähnlich mutigen Auftritt wie beim 5:1-Sieg der Hessen im Hinspiel. „Es wird darauf ankommen, viel Gras zu fressen, viele Meter zu machen, auch ohne Ball, um so lange wie möglich die Null zu halten und nach Möglichkeit vorne den Lucky Punch zu setzen“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag. Nach vier Niederlagen in Serie sind die Frankfurter auf Rang 13 der Tabelle abgerutscht. Das Polster zum Abstiegsrelegationsplatz beträgt nur noch fünf Zähler. „Natürlich machen wir uns bewusst, dass wir weitere Punkte benötigen und dafür besser spielen müssen. Es sollte jedem klar sein, dass der Abstand nach unten nicht allzu groß ist, betonte Rode. lhe

