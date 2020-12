Eintracht trotzt Dortmund ein 1:1 ab

Frankfurt.Die Remis-Serie von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga wird auch Trainer Adi Hütter langsam unheimlich. „Sieben Unentschieden in zehn Spielen – das hatte ich in meiner Karriere noch nie“, sagte der 50-Jährige nach dem 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund.

Mit dem Punkt gegen den Champions-League-Teilnehmer konnten die seit sieben Spielen sieglosen Hessen gut leben, auch wenn mehr drin war. „In der ersten Halbzeit habe ich eine tolle Leistung meiner Mannschaft gesehen. Das war mit das Beste in dieser Saison“, lobte Hütter. Einziges Manko: Mehr als das zweite Saisontor von Daichi Kamada (9.) sprang für die Hausherren nicht heraus. Das rächte sich in der zweiten Halbzeit, als Dortmund Druck machte und sich die Eintracht nicht mehr befreien konnte. dpa

