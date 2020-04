Einzelhandel zufrieden

Bensheim.In der Bensheimer Innenstadt haben die meisten Geschäfte seit Montag wieder geöffnet – was sich in der Fußgängerzone gleich bemerkbar machte. Auch dank des sonnigen Wetters waren in den vergangenen drei Tagen deutlich mehr Menschen unterwegs als in den letzten Wochen.

Im Gespräch mit dieser Zeitung äußerten sich einige Einzelhändler zufrieden mit dem Neustart in der Corona-Krise. Sie machten aber auch deutlich, dass die Hygienevorgaben und Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden müssen, damit die Zahl der Infizierten nicht wieder stärker steigt.

Eine erneute Schließung hätte aus ihrer Sicht fatale Folgen für viele Kaufleute. dr

