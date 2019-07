Eishockey-Talente präsentieren sich

Mannheim.Bei den Mannheimer Adlern hat am Montag das Prospect Camp begonnen, ein Sichtungslehrgang, bei dem sich Eishockey-Talente aus den eigenen Nachwuchsteams, von Kooperationspartner Heilbronn und von anderen Mannschaften präsentieren. Unter Anleitung von Adler-Co-Trainer Pertti Hasanen trainieren die jungen Spieler (hier im Vordergrund Valentino Klos) noch bis Freitag, beobachtet von Chefcoach Pavel Gross und Co-Trainer Mike Pellegrims. Denn vielleicht bietet sich ein junger Profi für die kommende DEL-Saison an, die für die Adler am 13. September mit einem Auswärtsspiel in Nürnberg beginnt. and

