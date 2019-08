Elektro-Tretroller häufig auf Gehwegen

Mannheim.Am dritten Tag der Schwerpunktkontrollwoche von Elektro-Tretrollern hat das Polizeipräsidium Mannheim eine erste Zwischenbilanz gezogen. Wie Polizeisprecher Michael Klump am Freitag am Rande einer Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt sagte, seien in den ersten beiden Tagen in Mannheim und Heidelberg 44 Verstöße festgestellt worden.

In einigen Fällen hätten Rollerfahrer gleich gegen mehrere Regeln verstoßen. 26 Mal seien Fahrer verbotenerweise in Fußgängerzonen gefahren, 16 Mal auf Gehwegen, 14 Mal zu zweit auf einem E-Scooter und sieben Mal entgegen der Fahrtrichtung. Ein Fahrer habe während der Fahrt sein Handy benutzt, außerdem wurden zwei Trunkenheitsfahrten registriert. „Ein Rollerfahrer ist den Kollegen quasi vor die Füße gefallen“, sagte Klump. Bei ihm seien 1,4 Promille gemessen worden.

Die Stadt Mannheim, die wie die Stadt Heidelberg die Kontrollen der Polizei personell unterstützt, hat in zwei Tagen elf Verstöße aufgenommen – alle wegen Fahrens auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone. „Gefühlt sind es aber mehr Verstöße, es gibt viele Beschwerden von Bürgern“, berichtete der Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung, Klaus Eberle. „Viele Nutzer sehen die E-Scooter als Spielgerät an, sind sich aber nicht bewusst, dass es Fahrzeuge sind“, sagte Klump.

Unfall in Heidelberg

In Heidelberg ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem E-Scooter gekommen, bei dem der Fahrer und eine Fußgängerin verletzt wurden. Wie Klump erläuterte, werde gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem muss er ein Bußgeld von 35 Euro zahlen, weil er den Radweg entgegen der Fahrtrichtung benutzt und einen Unfall verursacht hat.

In Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sind seit gut drei Wochen rund 1000 E-Scooter unterwegs. Sie werden von der Firma Tier zum Ausleihen angeboten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019