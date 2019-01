Elektrobus angerollt

Am Ziel: der neue E-Bus auf dem Heidelberger Marktplatz. © Rothe

Mannheim/Heidelberg.Ende Januar soll in Heidelberg eine vollelektrische Buslinie in Betrieb gehen – die erste in der Region und die erste weltweit, die in Mannheim produzierte Stadtbusse (eCitaro) bedienen. Gestern haben die Stadtchefs aus Mannheim und Heidelberg mit der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) die ersten drei von sechs Omnibussen in Mannheim-Waldhof abgeholt. Sie kosten jeweils rund eine halbe Million Euro. Die rein elektrisch angetriebenen Personentransporter haben eine Reichweite von jeweils rund 200 Kilometer, bevor sie Strom nachtanken müssen. Die Batterien sind im Heck und unter dem Dach untergebracht. In Mannheim rollen die Busse bald im Quartier Franklin. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019