Elon Musk auf Deutschland-Tour

Berlin.Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Mittwoch bei der Klausursitzung der Unionsfraktion in Berlin mit Spitzen von CDU und CSU getroffen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus begrüßte die Zusammenarbeit deutscher Unternehmen mit Tesla. Auch Musk, der für ein paar Tage nach Deutschland gekommen ist, würdigte die Kooperation zwischen Tesla und der Biotech-Firma Curevac, die an einem Corona-Impfstoff arbeitet. Auf diesem Bild ist Musk vor der Curevac-Zentrale in Tübingen am Dienstag zu sehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte Musk bei seinen Plänen in Deutschland weitere Unterstützung zu. Eine Curevac-Beteiligung von Musk ist laut einem Curevac-Sprecher kein Thema. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020