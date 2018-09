Eltern sitzen jetzt im Gefängnis

Mörlenbach.Nach dem Familiendrama in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) am Freitag sitzen die Eltern der beiden 10 und 13 Jahre alten toten Kinder in Untersuchungshaft. Dies bestätigte die Polizei in Darmstadt gestern. Der 58 Jahre alte Mann und seine 46-jährige Frau stehen im Verdacht, die Kinder getötet zu haben. Die Umstände, die zum Tod der Kinder führten, sollen durch eine Obduktion geklärt werden.

Feuerwehrleute waren zu einem Brand in dem Einfamilienhaus gerufen worden und hatten die Leichen entdeckt. Die Eltern wurden kurz darauf in der Garage aus einem Auto mit laufendem Motor gerettet. Sie schwebten nicht in Lebensgefahr. bjz

