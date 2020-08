Empfang der Helden

München.Die Triple-Helden des FC Bayern sind wieder in München. Nach dem Triumph in der Fußball-Champions-League landete die Maschine mit der Mannschaft von Trainer Hansi Flick an Bord auf dem Flughafen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (r.) beglückwünschte das Team auf dem Vorfeld. Torwart Manuel Neuer, wie seine Mitspieler in einem T-Shirt mit der Aufschrift „TRIPLE 2020“, trug den silbernen Henkelpott schließlich aus dem Flugzeug. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020