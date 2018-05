EnBW investiert in Taiwan

Karlsruhe.Der Karlsruher Energiekonzern EnBW möchte sein Geschäft mit erneuerbaren Energien auf Asien ausweiten. Das Unternehmen steige mit 37,5 Prozent in Entwicklungsgesellschaften für drei Offshore-Windparks in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit. Die Investitionssumme liege bis zur Baureife im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.02.2018