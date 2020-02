Ende der Isolation in Germersheim

Germersheim/Peking.Während die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das neue Coronavirus in China weiter steigt, hat sich die Lage in Deutschland am Wochenende entspannt. In Bayern wurden Corona-Patienten als geheilt entlassen. Und im rheinland-pfälzischen Germersheim endete am Sonntag die Quarantäne für rund 120 China-Rückkehrer. Nachdem Tests auf das Virus negativ ausgefallen waren, verließen die Rückkehrer die Bundeswehrkaserne. „In den letzten Wochen war es uns allen nicht möglich, ein Feierabendbier zu trinken, aber heute Abend werde ich mit meinen Kollegen anstoßen“, sagte Peter Eckert, Oberstleutnant in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, die Quarantäne sei notwendig gewesen, „um die Rückkehrer selbst, ihr Umfeld und die gesamte Bevölkerung zu schützen“. So habe man gleich zu Beginn zwei Infizierte entdecken und behandeln können. Diese waren am Freitag aus der Uniklinik Frankfurt entlassen worden. In Bayern wurden am Wochenende weitere Coronavirus-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. Der erste der 14 Patienten in Bayern war am Mittwoch aus einer Münchner Klinik entlassen worden.

Unterdessen stieg die Zahl der Coronavirus-Fälle an Bord des unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“ in Japan um 70 auf 355. Darunter sind nach Angaben der Deutschen Botschaft in Tokio zwei Deutsche.

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, starben an der Lungenkrankheit Covid-19 erneut 142 Patienten, womit die Gesamtzahl der Todesopfer in China auf 1665 stieg. Zudem wurden 2009 neue Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Seit Ausbruch der Krankheit wurden 68 500 Fälle in Festland-China bestätigt. Experten vermuten aber eine hohe Dunkelziffer.

Mehr Geld zur Vorbeugung

Erstmals starb auch in Europa ein Mensch an Covid-19. Der chinesische Tourist, ein 80-Jähriger aus der Provinz Hubei, erlag der Krankheit in einer Pariser Klinik, wie die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Wochenende mitteilte. Zudem wurde die erste Infektion in Afrika bekannt: In Ägypten wurde das Virus bei einer 33-jährigen Person nachgewiesen, wie Gesundheitsministerin Hala Said sagte.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte mehr Geld für die Vorbereitung auf eine Epidemie. Die WHO hatte vergangene Woche um umgerechnet 623 Millionen Euro gebeten, vor allem um Ländern mit schwächeren Gesundheitssystemen bei der Vorbereitung zu helfen. Weltweit waren bis Sonntag außerhalb des chinesischen Festlands knapp 700 Infektionen und fünf Todesfälle bekannt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020