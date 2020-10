Endgültig Schluss bei Galeria Karstadt Kaufhof

Essen/Mannheim.Bei Galeria Karstadt Kaufhof rollt jetzt bundesweit die lange angedrohte Schließungswelle. Auch die Kaufhof-Ära im Mannheimer Quadrat N 7 ist endgültig vorbei. Am Donnerstag hatte die Filiale ein letztes Mal geöffnet. Es gab Schlangen an den Kassen, treue Kunden standen an, um Restposten zu kaufen. 75 Mitarbeiter verlieren durch die Schließung in N 7 ihren Job. Noch bis vor wenigen Tagen hatten Angestellte gehofft, der Standort könne erhalten bleiben. Nun teilen sie das Schicksal mit hunderten Kollegen. Denn insgesamt werden in Deutschland 40 Filialen dicht gemacht. Das Foto zeigt die Kaufhof-Filiale in Essen – mit einem letzten Gruß: „Für immer geschlossen, für immer im Herzen!“ red (Bild: dpa)

