Endspurt auf dem Weihnachtsmarkt Bensheim

Bensheim.Wer noch nicht da war, muss sich beeilen: Der Bensheimer Weihnachtsmarkt rund um die stimmungsvoll illuminierte Riesenfichte auf dem Marktplatz und in der unteren Fußgängerzone ist noch bis Sonntag, 22. Dezember, 19 Uhr geöffnet. 56 Stände und Fahrgeschäfte sind seit Ende November aufgebaut, in zehn Künstlerbuden am Marktplatz boten 80 Künstler, Kunsthandwerker, Initiativen und Schulen regionale Produkte an. Statt im Riesenrad über den Dächern der Stadt zu schweben, konnten kleine Besucher in diesem Jahr auf einem historischen Karussell ihre Runden drehen. Verschiedene Buden bleiben auch am 23. und 24. Dezember geöffnet. Am 24. Dezember ist die Öffnungszeit auf 14 Uhr begrenzt – es handelt sich um Buden am Marktplatz und in der unteren Fußgängerzone. Der Tea Time-Stand bleibt bis 28. Dezember, der Pavillon am Bürgerwehrbrunnen bis 12. Januar geöffnet. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019