Endspurt für den Sommer

Schriesheim/Offenbach.Raus in den Spätsommer. Wer noch einmal Sonne tanken möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu – so wie Patrick und Bianca Röger, die am Freitag mit ihren Mountainbikes in den Weinbergen unterhalb der Strahlenburg in Schriesheim unterwegs waren. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach wird es am Wochenende im ganzen Land überwiegend sonnig, meist trocken und warm. Teils sind sogar Temperaturen von mehr als 25 Grad möglich. Dafür sorge ein anhaltender Hochdruckeinfluss, so der DWD. Allerdings kann es im Südwesten auch mal vereinzelt etwas Regen geben und in den Nächten empfindlich kalt werden. Für den Beginn der neuen Woche sind die Meteorologen ebenfalls optimistisch. Es soll bei wenig Regen warm und trocken werden. red/dpa (BILD: Christoph Blüthner)

