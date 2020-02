Endstation Biblis?

Castortransport – das klingt nach 1990er Jahre. Das hört sich an wie nasskalter Regen, der auf an Schienen gekettete Menschen klatscht. Das riecht nach Polizeiuniform, nach Gummistiefeln und nach Kriechen durch Waldstücke am sogenannten Tag X. Nun steht ein solcher Tag, an dem in der Sprache der Atomkraftgegner ein Castortransport durch die Republik ruckelt, wieder kurz bevor. Und mit dem strahlenden Erbe des atomaren Zeitalters rollt erneut die unbeantwortete Frage auf uns zu, wie wir mit den ungeliebten Hinterlassenschaften dieser Epoche umgehen wollen? Wohin also mit unserem Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen in Sellafield und La Hague?

Eine zufriedenstellende Antwort darauf gibt es auch neun Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss aus der Kernkraft nicht. Was Bundesregierung und die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) im Jahr 2015 als vermeintliche Lösung präsentierten, war allenfalls der Versuch, dem Thema die sprichwörtliche Strahlkraft zu nehmen.

„Dezentral“ hieß das Schlüsselwort, nachdem der Bundestag im Jahr 2013 beschlossen hatte, das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen bis auf Weiteres nicht weiter mit radioaktivem Abfall zu belasten. „Dezentral“ heißt für die Metropolregion Rhein-Neckar, dass sich Aktivisten rund um Biblis und Philippsburg nun für die Tage rüsten, an denen die Castorbehälter zurückkehren wie Untote in einem schlechten Horrorfilm.

Die Atomkraftgegner werden sich einmal mehr formieren und die Bilder von rollenden Castoren emotional aufladen. Denn: Noch immer hat die Szene Angst vor einem Ausstieg-vom-Ausstieg-Szenario. Umgekehrt ist – bei allem Widerstand – auch den meisten Kernkraftgegnern klar, dass es ein Gebot der Fairness ist, dass die Altlasten der Atomenergie ausgewogen in Deutschland verteilt werden. Umso wichtiger wäre es daher, Biblis und Philippsburg so sicher wie möglich auszustatten – etwa für den Fall, dass aus Zwischenlagern irgendwann eine Dauerlösung wird.

