Energie aus der Dose – erst ab 16 Jahren

Anzeige

Großbritannien als Vorbild

Aus Gesundheitsgründen haben deshalb in Großbritannien einige Handelsketten bereits den Verkauf von Energy Drinks an Jugendliche unter 16 Jahren gestoppt – darunter auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl. „Was in Großbritannien geht, muss auch hierzulande möglich sein“, sagte Schulte im Gespräch mit dieser Zeitung. „Eine Altersbeschränkung muss es auch in Deutschland geben.“

Verbraucherverbände fordern dies schon lange. Dem Vernehmen nach gibt es jedoch keine Pläne hiesiger Handelsketten, dem britischen Beispiel freiwillig zu folgen und in Deutschland eine Altersbeschränkung einzuführen.

Schulze fordert daher politischen Druck auf die Branche. „Frau Klöckner muss mit der Industrie darüber verhandeln.“ Das einfachste wäre, so Schulte weiter, wenn es eine Regelung gebe, die dann europaweit gelte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018