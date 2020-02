Enkeltrick durchschaut

Bergstraße.Polizisten haben jetzt nach einem versuchten Enkeltrick einen 32 Jahre alten Geldabholer in Lampertheim festgenommen. Ein Unbekannter hatte sich, wie die Beamten gestern berichteten, am Dienstagmittag bei einem Senior gemeldet, gab sich als dessen Enkel aus und bat ihn aufgrund einer angeblichen finanziellen Notlage um 18 000 Euro Bargeld. Der Mann aus dem Stadtteil Hofheim versprach Hilfe und gab vor, dass er erst noch zur gegen Bank müsse, um die Summe zu holen. Was der Anrufer nicht wusste – der Herr hatte die Masche durchschaut und gleichzeitig die Polizei verständigt. Dank der Schauspielkunst des Seniors hatte der Täter bereits die Beute vor Augen und schickte einen Komplizen, um das Geld abzuholen. Der Festgenommene verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gestern dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt sitzt der Verdächtige in U-Haft. pol

