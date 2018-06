Entlastung für Eltern

Anzeige

Lautertal.Auch in Lautertal werden die Eltern von Kindergartenkindern ab August deutlich weniger für die Betreuung ihres Nachwuchses bezahlen müssen. Die Gemeindevertretung beschloss am Donnerstag die Teilnahme am neuen Landesförderprogramm, mit dem eine Betreuung von bis zu sechs Stunden am Tag für die Eltern kostenfrei bleibt.

Streit gab es aber über die Höhe der Gebühren für darüber hinaus gehende Leistungen. LBL, CDU und GLL setzten schließlich durch, dass hier 45 Euro pro Stunde und Monat berechnet werden. Die SPD wollte wie der Gemeindevorstand 37 Euro festsetzen. Einen Rabatt für Geschwisterkinder wird es nicht mehr geben. tm