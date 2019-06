Entscheidung über Windkraft-Flächen

Bergstraße.Die Entscheidung darüber, wo in Südhessen Windkrafträder erlaubt sein sollen und wo nicht, steht bevor. Am morgigen Freitag berät und beschließt die Regionalversammlung über den „Teilplan Erneuerbare Energien“. Doch auch nach der Abstimmung wird noch nicht in allen Fällen Klarheit herrschen. Zahlreiche Areale sind als Weißflächen markiert, die noch einmal gesondert betrachtet werden sollen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.06.2019