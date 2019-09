Entsetzen nach Schlägerei auf Einschulungsfeier

Heidelberg.Zwei Tage nach der Schlägerei bei der Einschulungsfeier einer Grundschule im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund, bei der eine Polizistin mit einem Messer verletzt wurde, ist das Entsetzen noch immer groß. Bei der Feier am Freitagmittag hatten sich die Eltern einer Erstklässlerin so heftig gestritten, dass in der Folge die Polizei mit 18 Streifenwagen und insgesamt 36 Einsatzkräften ausgerückt war. Bis zum frühen Sonntagabend wurde der entsprechende Facebook-Beitrag des „Mannheimer Morgen“ mehr als 150 Mal kommentiert – und auch vor Ort im Emmertsgrund herrschte am Sonntag großes Unverständnis. „Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Das wirft wieder ein schlechtes Licht auf den Stadtteil“, sagte eine ältere Frau, die ihren Namen in diesem Zusammenhang nicht nennen wollte. mics

