Enttäuschung beim SV Waldhof

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Der stark ersatzgeschwächte SVW verlor am Sonntag das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München II mit 2:3 (1:3) und rutschte in der Tabelle auf den siebten Tabellenplatz ab. Entsprechend enttäuscht waren nach dem Schlusspfiff die Mannheimer Timo Königsmann (Bild, von links), Kevin Conrad und Marcel Hofrath. Gianluca Korte brachte Mannheim zwar in der 15. Minute in Führung, doch Malik Tillman (20., 23.) und Chris Richards (39.) drehten noch vor der Pause die Partie. Mehr als der Anschlusstreffer durch Florian Flick (74.) gelang dem SV Waldhof danach nicht mehr. / mast

