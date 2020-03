Entwarnung für Familie

Bergstraße.In einer Familie aus Reichenbach, die indirekten Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatte, kann aufgeatmet werden: Nachdem das Gesundheitsamt die Angehörigen zunächst gebeten hatte, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben, ergab eine Abklärung nach 30 Minuten Entwarnung, wie es von der Pressestelle des Kreises Bergstraße heißt.

Für eine Quarantäne bestehe demnach kein Anlass. Zu der Familie gehört auch ein Kind, das in die Felsenmeerschule in dem Lautertaler Ortsteil geht. Eine Einschränkung des Schulbesuchs sei nicht ausgesprochen worden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Schulleitungen in der Region üben sich ansonsten in Besonnenheit. An einigen Schulen wurden aber Treffen mit Partnerschulen aus dem Ausland abgesagt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020