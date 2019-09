Er rockt die Geige

Stefan Krznaric tritt zum ersten Mal in Schwetzingen auf. © Heller

Schwetzingen.Palazzo-Besucher werden ihn kennen, ist Stefan Krznaric doch seit acht Jahren Dauergast bei den beliebten Dinner- und Varietéshows. In diesem Jahr legt der „Teufelsgeiger“ aus Mannheim hier jedoch eine Pause ein, um sich neuen Projekten zu widmen. Dazu gehört auch, seine aktuelle CD „Passion“ vorzustellen, bei der Klassik auf Pop trifft. Songs der Platte und viele weitere bekannte Titel und eigene Crossover-Kompositionen bringt er am Freitag, 20. September, um 20.30 Uhr mit in die Wollfabrik nach Schwetzingen. kaba

