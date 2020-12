Erfolgreichstes YouTube-Video

Bergstraße/Berlin.Die aus Hemsbach stammende Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim hat das erfolgreichste YouTube-Video dieses Jahres in Deutschland produziert. Ihr Video „Corona geht gerade erst los“ wurde 2020 bislang 6,4 Millionen Mal aufgerufen. Damit erreichte es die meisten Nutzungen (Views) und landete auf Platz 1 bei den „Top Trending Videos“.

Mit dem Video hatte die promovierte Chemikerin im Frühjahr ihre Zuschauer auf eine länger andauernde Corona-Krise eingestimmt. Es landete nun in der Rangliste vor einem Beitrag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Thema „Männerwelten – Belästigung von Frauen“. Nguyen-Kim löst damit den Gewinner des vergangenen Jahres, Rezo mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“, ab.

Mai Thi Nguyen-Kim wurde am 7. August 1987 in Heppenheim geboren. 2006 absolvierte sie ihr Abitur am Bergstraßen-Gymnasium in Hemsbach. Von 2006 bis 2012 studierte sie an der Universität Mainz und am MIT in den USA. Die Wissenschaftsjournalistin ist bereits vielfach ausgezeichnet worden: u. a. mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Grimme-Online-Award, dem Publikumspreis des Grimme-Online-Awards, dem Georg-von-Holtzbrinck-Preis und dem Verdienstkreuz am Bande. red/dpa

