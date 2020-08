Erfurt urteilt zu SAP-Streit

Walldorf/Erfurt.Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt am Dienstag darüber, ob Gewerkschaften Anspruch auf reservierte Plätze im Aufsichtsrat von SAP haben. Der Streit beim Walldorfer Softwarekonzern dauert schon seit Jahren. Vor dem Mannheimer Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg waren IG Metall und Verdi gescheitert. Das Bundesarbeitsgericht verhandelt nun als vorerst letzte Instanz. Eine Entscheidung ist bereits am Dienstag möglich. In der Regel würden am Tag der Anhörung auch die Beschlüsse verkündet, erklärte ein Sprecher des Gerichts.

Auslöser des Streits ist, dass SAP seit 2014 als Europäische Gesellschaft (SE) firmiert. Der Aufsichtsrat könnte so von derzeit 18 auf zwölf Mitglieder verkleinert werden. Den Gewerkschaften stünden dann aber keine festen Sitze mehr zu. jung

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020